Parca do paquete de luxo World Explorer fabricada por têxtil de Famalicão

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa têxtil Scoop, de Vila Nova de Famalicão, fabricou uma parca exclusiva para os futuros passageiros do paquete de luxo World Expolorer, batizado sábado nos estaleiros navais de Viana do Castelo.

A peça impermeável e apropriada ao clima gélido dos polos, onde o navio fará expedições, foi experimentada pelo primeiro-ministro, António Costa, na gala de batismo. A parca do World Expolorer incorpora tecnologia que permitirá ao passageiro circular no interior e exterior da embarcação de forma confortável e em segurança.

O fabricante tem larga experiência no fabrico de vestuário para a prática de desportos de inverno e incorporou na peça tecnologia do inovador casaco Musgo, distinguido com o iTechStyle Award. Foi neste último que o patrão da Douro Azul, Mário Ferreira, se inspirou para criar um modelo próprio para o seus cruzeiros à Antártida e Ártico.

Recorde-se que o World Explorer é o primeiro paquete 100% português. Foi construído de raiz no estaleiro da WestSea em Viana do Castelo, e incorpora, entre outras peças, mobiliário de Paços de Ferreira, têxteis Lameirinho e loiça Vista Alegre.