Passadeira vermelha nos estaleiros de Viana para inaugurar cruzeiro de luxo

Uma cerimónia com passadeira vermelha onde desfilaram o primeiro-ministro e um extenso rol de figuras do jet-set nacional marcou, este sábado, o batismo, nos estaleiros de Viana do Castelo, do primeiro navio para cruzeiros de luxo à Antártida e ao Ártico do empresário Mário Ferreira.

À embarcação, que tem como madrinha a cantora Carla Bruni, vão juntar-se mais duas até 2021, num investimento de 165 milhões financiado pelo banco chinês ICBC.

Os paquetes foram encomendados aos estaleiros da West Sea em Viana pela empresa Mystic Cruises, de Mário Ferreira.

"Este é um bom exemplo de como o turismo não se alimenta só a si próprio, também alimenta toda uma cadeia de atividades económicas, como é o caso da industria naval, do mobiliário, que foi produzido em Paços de Ferreira, e das loiças da Vista Alegre, o têxtil do Lameirinho. O Mário Ferreira está de parabéns", comentou António Costa à chegada ao estaleiro.

A cerimónia incluiu um concerto de Carla Bruni e Pedro Abrunhosa.