Pescadores ameaçam impedir instalação de cabo de central eólica ao largo de Viana

Os pescadores locais da costa entre Caminha e Esposende ameaçam na próxima segunda-feira juntar as embarcações para impedir a instalação no mar, ao largo de Viana do Castelo, de um cabo submarino que ligará a futura central eólica WindFloat Atlantic (WFA) a terra.

Em causa está o facto de terem sido excluídos do processo negocial de compensações para a pesca, que determinou o pagamento de um milhão de euros a 16 barcos de pesca costeira.

Esta quarta-feira, mais de 30 pescadores concentraram-se junto à câmara municipal de Viana, para fazer eco da sua revolta. E os seus representantes reuniram com o autarca vianense José Maria Costa para prometeu mediar as conversações com a tutela.

"Visto não termos sido respeitados nesta negociata, estamos dispostos a ir até às ultimas consequências se não formos ouvidos e compensados de uma maneira justa. Isso passa por impedir a instalação do cabo, cortar estradas ou qualquer outro tipo de medida", declarou Augusto Porto, presidente da Associação de Profissionais de Pesca do Rio Minho e Mar (Caminha), defendendo que o empreendimento eólico implicará uma perde de "cerca de 10 por cento" de área de pesca.

"Não pomos de parte a hipótese de caso recorrermos aos tribunais, nem de os pescadores impediram a colocação do cabo, mas julgo que sejam de evitar para já essas posições de força. Vamos pela via do diálogo", declarou, por outro lado, Pedro Meira, advogado que representa "cerca de 90 pescadores" de Caminha, Viana e Esposende. Adiantou que "ficaram de fora (das compensações) 30 barcos de pesca local" que trabalham na zona de instalação do cabo.

O WindFloat Atlantic (WFA) é um investimento de 125 milhões do consórcio Windplus, liderado pela EDP Renováveis (54,4%). A futura plataforma eólica foi construída e está ancorada em Ferrol (Espanha), onde já decorre a montagem da turbina eólica. A sua instalação no mar está prevista para o fim do verão.