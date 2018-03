Polémica com padre de freguesia de Viana faz seis baixas na comissão de festas

Hoje às 10:29 Facebook

Seis elementos da comissão de festas da freguesia de Darque, em Viana do Castelo, decidiram abandonar aquela estrutura na sequência da polémica gerada, nas últimas semanas, em torno do pároco local.

Em comunicado, o grupo justifica a decisão com a "falta de condições" depois de "dois dos seus elementos terem tomado a decisão pessoal de assinar a petição online que pede outro pároco na freguesia".

No início de março, um grupo de cidadãos lançou uma petição pública na internet a pedir o afastamento do padre católico Manuel Pinto face às "inúmeras atitudes lamentáveis para com a população" daquela freguesia da margem esquerda do rio Lima.

A petição foi lançada na sequência de uma denúncia pública feita através das redes sociais, por um jovem da freguesia que lamentou o facto de o pároco ter realizado, conjuntamente, a missa do sétimo dia do falecimento do pai e as celebrações dos 25 anos de casamento de um casal da freguesia, sem que, em ambos os casos, os paroquianos tenham sido informados previamente da situação.

"Em reunião da comissão de festas, na presença do pároco, alguns dos elementos presentes exigiram o afastamento dos dois jovens (...) A posição do grupo foi a de propor a continuidade de todos os elementos, sem exceção, tanto dos elementos do nosso grupo como dos elementos que exigiram o seu afastamento. Uma vez que tal não foi aceite, o nosso grupo, decidiu então pôr fim a esta ligação, enquanto um todo", sustentam na nota.

No documento, os seis elementos que decidiram abandonar a comissão de festas, presidida, por inerência do cargo, pelo padre de Darque, defendem que a presença de Manuel Pinto "devia ser mais efetiva por ser o elemento mais alto da hierarquia", daquela estrutura que organiza as festas da vila situada na margem esquerda do rio Lima.

Os seis elementos adiantam "que toda a receita angariada nos eventos promovidos pelo grupo reverterá integralmente para a comissão de festas, no sentido de apoiar a nossa festa".

"Foram igualmente entregues todas as receitas de publicidade angariada pelo nosso grupo até hoje", sustentam.

No domingo, cerca de 40 pessoas concentraram-se no adro da igreja de Darque, Viana do Castelo, à hora da missa dominical num protesto "silencioso" de contestação ao pároco local, queixando-se da "falta de apoio" de Manuel Pinto.

No interior do templo, cerca de 400 pessoas assistiram à homilia, tendo sido distribuídas flores brancas aos presentes e lida uma mensagem de apoio a Manuel Pinto.

No final da missa, em declarações aos jornalistas, Manuel Pinto desvalorizou o protesto, afirmando tratar-se de "pessoas que têm feito ruído e atuado através de redes sociais, com petições 'online', por interesses que só eles saberão quais são".

Questionado sobre a origem da contestação, o pároco afirmou residir na "incapacidade do grupo de jovens se inserir em igreja, no seio da comunidade paroquial".

Manuel Pinto afirmou ter apresentado queixa na PSP por ameaças feitas na petição e de já ter reportado a situação ao bispo da diocese, Anacleto Oliveira.

No domingo, contactado pela agência Lusa, Anacleto Oliveira, através do secretariado para a comunicação social, fez saber que "não comenta o assunto".