População rezou e Santo António "devolveu" relicário

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A notícia correu como rastilho de pólvora. A Polícia Judiciária (PJ) de Braga anunciou, na sexta-feira de manhã, a recuperação do relicário com a ossada de Frei Bartolomeu dos Mártires, furtado da igreja de São Domingos, em Viana do Castelo.

Mal a informação começou a circular, os habitantes da Ribeira ficaram com a firme convicção de que as suas preces tinham sido ouvidas. O suspeito do furto é um homem de 25 anos, residente numa freguesia de Viana.

Na tarde anterior, o pároco Vasco Gonçalves pediu, durante a missa, que os paroquianos orassem a Santo António para que o relicário lhes fosse devolvido. E, horas depois, a paróquia foi contactada pela Polícia Judiciária a informar que o caso tinha sido deslindado e a peça recuperada. "Foi uma grande alegria. Ainda não sabemos quando é que nos entregam a relíquia. A Polícia Judiciária disse que pode demorar alguns dias, no máximo um mês. É quando acabar o processo de investigação", declarou Ricardo Oliveira, secretário da paróquia de Nossa Senhora de Monserrate

"O padre Vasco vai transmitir a informação aos paroquianos hoje (ontem) na eucaristia", acrescentou. Mas o próprio pároco não resistiu, antes da missa, de se manifestar no Facebook: "Obrigado, meu querido Santo António. Nunca falhas".

Amigo dos pobres

"Fiquei tão feliz. Na altura, rezei ao Santo António e pedi-lhe, porque ele é amigo de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Sabia que ia ajudar e ajudou. Como sou uma mulher de fé, acredito que foi milagre", exultou Teresa Santiago, devota de Santo António e do beato "amigos dos pobres".

Fátima Ferreira, também da Ribeira, diz: "O senhor padre pediu na missa e nós na Ribeira também pedimos. Para mim, foi milagre, não vejo que seja outra coisa".

Furtou peça de arte sacra pensando ser de ouro

O presumível autor do furto do relicário de um dos mais célebres arcebispos de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires, em Viana do Castelo, detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga em tempo recorde, cometeu o furto por pensar que a peça de arte sacra era de ouro.

Em dois dias, a PJ de Braga chegou até ao alegado responsável pelo assalto, um homem de 25 anos, residente numa freguesia de Viana do Castelo, sem qualquer antecedente no furto de obras de arte sacra.

O suspeito, confrontado com os factos apurados pelos inspetores da PJ de Braga, acabaria por confessar que, na passada terça-feira, entrou naquele templo, em Viana do Castelo, aproveitando o facto de, na altura, supostamente não estar ninguém nas proximidades, se apoderou do relicário por pensar que passaria a ter entre mãos uma fortuna em ouro. Terá sido o próprio a indicar às autoridades onde se encontrava o objeto.

O facto de o relicário ser dourado terá levado o suspeito a admitir que toda a peça seria em ouro, quando na realidade o bem mais valioso eram, afinal, as relíquias de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. No relicário está uma vértebra do beato.

O detido foi na tarde de ontem apresentado pela PJ ao juiz de instrução criminal de Viana do Castelo. Indiciado pelo crime de furto qualificado de arte sacra, vai aguardar julgamento em liberdade.

CURIOSIDADES

Mais cuidado

O pároco de Monserrate afirma que o relicário (com uma vértebra do beato) vai voltar a ficar exposto na igreja, mas de "uma forma mais segura". "É uma peça de culto religioso que tem de ficar exposta para veneração dos fiéis, mas vamos ter de encontrar formas mais seguras para protegê-la".

Morreu em Viana

Em Viana do Castelo, onde morreu, Bartolomeu dos Mártires ficou conhecido por ter mandado construir o convento de Santa Cruz, atualmente designado de São Domingos.