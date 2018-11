Porta dos Descobrimentos abre no próximo sábado

Hoje às 16:11 Facebook

A viagem no tempo pelo Alto Minho chega, no próximo sábado, a Viana do Castelo. A capital do distrito vai abrir a Porta do Tempo dos Descobrimentos com uma conferência, uma visita guiada e performativa e um encontro de sketching no centro da cidade.

O projeto "Alto Minho 4D - Viagem no Tempo" promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho inclui, às 11 horas, a conferência intitulada "Dos Descobrimentos", que terá lugar na biblioteca municipal. Esta iniciativa, organizada pelo Centro Cultural do Alto Minho, contará com a participação dos investigadores António Matos Reis e Margarida Valla e tem entrada livre, mediante inscrição prévia no site da CIM do Alto Minho.

