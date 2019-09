Praça de Touros de Viana do Castelo vai ser demolida

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:09 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou, esta quinta-feira, que a Praça de Touros da cidade vai ser demolida.

Desativada há dez anos, a antiga arena ressurgirá com o nome de "Praça Viana", um novo equipamento destinado a atividades desportivas e culturais.

Segundo o autarca José Maria Costa, o projeto, que inicialmente previa apenas reconversão da praça, está a ser alvo de revisão. E em breve será lançado concurso público.

Na reunião do executivo desta quinta-feira foi aprovada, no âmbito do Plano de Pormenor da Cidade, "uma proposta de alteração dos parâmetros urbanísticos" do lote onde está implantada a antiga contrução com funções de redondel taurino. Um procedimento necessário para que aquela autarquia possa "requalificar e refuncionalizar" a antiga Praça de Touros para "equipamento destinado à função/uso desportivo, nomeadamente de Ginástica". De acordo com a proposta aprovada, a atual geometria e "a preexistência estrutural" condicionam a implementação da futura construção, pelo que "a opção técnica e economicamente viável remete para uma solução de demolição praticamente integral" da antiga praça.

Com quase 70 anos de existência, o edifício a demolir situa-se junto ao rio Lima, nas imediações do Parque da Cidade, e está vedado às lides taurinas desde 2009. Na altura, por iniciativa do anterior autarca Defensor Moura (PS), que declarou Viana do Castelo "cidade anti-touradas".

No ano passado, a Câmara lançou, com intuito da requalificação do recinto, um primeiro concurso público, que "ficou deserto". Previa um investimento que "ultrapassava cinco milhões de euros". A nova versão do projeto, incluindo a demolição, prevê um teto de "quatro milhões de euros".