Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:14

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, entrou, esta sexta-feira, no prédio Coutinho, cerca das 16 horas.

Presumivelmente, esta será uma tentativa para convencer os últimos moradores que ainda resistem ao despejo dentro do edifício a deixarem as suas casas. Com o autarca, encontra-se o administrador executivo da VianaPolis, Tiago Delgado.