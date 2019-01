Presidente de Junta de Viana detido com arma na mala no aeroporto Sá Carneiro

JN com Lusa Hoje às 20:06 Facebook

O presidente da União de Freguesias de Geraz do Lima, Viana do Castelo, está a ser investigado por posse de arma proibida, processo que corre no Ministério Público do Tribunal da Maia.

A PSP deteve Armindo Lamas, no passado dia 13, por posse ilegal de arma na zona de controlo de embarque do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia.

De acordo com comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o autarca e empresário transportava na bagagem de mão, uma arma de fogo e seis munições, detetadas por funcionários da empresa de segurança que opera aquele serviço. Armindo pretendia viajar para Paris, apurou o JN.

O detido foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.

A funcionária da União das Freguesias de Geraz do Lima disse à agência Lusa que o autarca "não estará em Portugal durante toda a semana".

Nas eleições autárquicas de 2017, Armindo Lamas foi reeleito presidente da União das freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão com 59,08% dos votos, contra 15,99% alcançados pelo PSD.

O movimento independente que lidera, União e Progresso (UEP), conquistou sete mandatos.