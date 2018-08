Primeiros trajes de Viana certificados já estão no mercado

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:54 Facebook

Três unidades de produção de trajes à vianesa, em Viana do Castelo, possuem certificação de produto e já colocaram no mercado os primeiros fatos com garantia de origem na etiqueta.

A informação foi avançada, terça-feira, pela Câmara Municipal, numa cerimónia que juntou artesãos e responsáveis da "Adere Certifica", entidade responsável que desenvolveu nos últimos três anos o processo para certificar os produtores de traje.

Trajes típicos de Afife, Areosa, Santa Marta de Portuzelo, Geraz do Lima e o azul escuro (ou fato de Dó), vão entrar no mercado etiquetados como "Traje à Vianesa", como garantia para o consumidor de que se cumprem os requisitos estipulados num caderno de especificações previamente aprovados.

No ato simbólico desta terça-feira, foram certificados os primeiros cinco fatos, compostos por nove peças (saia, avental, camisa, colete, lenços de peito e de cabeça, algibeira, meias e chinelas), alguns dos quais já foram vendidos. Um deles para a Casa do Minho no Rio de Janeiro (Brasil).

Segundo Graça Ramos da "Adere Certifica", entidade que também foi responsável pela certificação dos Bordados de Viana há cinco anos, este é um passo que contribuirá para que "um traje emblemático português", obtenha "uma estabilização que não permitirá que este venha a ser abastardado ou adulterado".

"Estamos muito felizes porque temos hoje o nosso traje certificado e o nosso património mais bem resguardado. É disto que se trata: defender o nosso património para o podermos valorizar para as futuras gerações", comentou o Presidente da Câmara de Viana, José Maria Costa.