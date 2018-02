Projetada nova ponte sobre o rio Lima em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa (PS) anunciou quarta-feira à noite o projeto de construção de uma nova ponte rodoviária sobre o rio Lima, naquele concelho.

O autarca, que falava no âmbito de uma tertúlia sobre o futuro do município, organizada por Ilda Figueiredo da CDU, vereadora na Câmara do Porto, declarou que já reuniu com o projetista da futura travessia que deverá representar um investimento "entre 10 a 12 milhões de euros", a candidatar ao Portugal 2030, e que será construída "numa zona com leito de rio bastante estreita", pelo que se traduzirá num trajeto curto. O autarca deverá, em breve, iniciar contactos com o Ministério do Planeamento para que o projeto seja incluído no lote de obras públicas a realizar nos próximos anos.

"Inscrevemos no nosso plano plurianual, uma nova acessibilidade sobre o rio Lima, que irá ligar futuramente o nó de Nogueira da A27 (Viana-Ponte de Lima) com a Estrada Nacional 203, uma via que está bastante sobrecarregada de tráfego e com problemas de acidentes", declarou José Maria Costa, referindo que a nova ponte irá aliviar aquela estrada nacional "do tráfego de pesados já praticamente insustentável", originado pela atividade crescente da fábrica da Europac (antiga Portucel) localizada na freguesia de Deocriste.

"Estamos neste momento a desenvolver um estudo prévio, já na preparação dos nossos contributos para o próximo quadro comunitário de apoio. O objetivo é aumentar a mobilidade entre a margem esquerda e a margem direita do rio Lima, e a competitividade económicas das empresas instaladas no concelho", referiu, acrescentando que, nesta mesma linha, está em desenvolvimento um outro estudo prévio para "criar uma nova acessibilidade do nó da A28 para o vale do Neiva, uma via que está inscrita no Plano Diretor Municipal (PDM)". "Já foram adjudicados os estudos para estas duas intervenções e vamos agora iniciar contactos com o Ministério do Planeamento para que estes projetos possam ser enquadrados no programa nacional que será depois objeto de discussão pública e na Assembleia da República, para consensualizar aqueles que serão os investimentos em obras públicas a fazer nos próximos anos", adiantou.

O presidente da Câmara, destacou ainda a importância para o desenvolvimento económico daquele município, da construção dos novos acessos ao Porto de Mar de Viana do Castelo, cuja obra deverá avançar ainda este ano, segundo anunciou nos últimos dias a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

Questionada sobre o ponto de situação dos acessos ao Porto de Mar de Viana do Castelo, no âmbito de uma audição regimental na comissão de Agricultura e Mar, Ana Paula Vitorino informou os deputados que "as expropriações dos terrenos necessários para o acesso rodoviário estão a ser concluídas, estando o lançamento do concurso para a execução da obra previsto para o final do primeiro semestre de 2018 e o início dos trabalhos até final de 2018". "No que toca ao acesso marítimo estão a terminar os Estudos de Impacto Ambiental, estando a APDL-Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo a acompanhar o processo", informou também.