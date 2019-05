Psicóloga de 25 anos dá rosto ao cartaz da Romaria d'Agonia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:57 Facebook

Salomé Silva, psicóloga de Viana do Castelo, de 25 anos, é a Mordoma da edição deste ano da Romaria d'Agonia. O cartaz da festa, que decorrerá de 16 a 20 de agosto, naquela cidade, foi divulgado esta sexta-feira.

O cartaz foi selecionado entre um total de 83 propostas pelo júri da entidade organizadora da romaria, a VianaFestas, e é da autoria da designer Ana Rocha, de Vila Franca (Viana), com fotografia de Carlos Verde.

"Foi uma surpresa invadida por uma alegria imensa. Ainda fiquei uns dias sem acreditar, mas com o passar do tempo consegui interiorizar a ideia e juntar ao sentimento de felicidade o peso da responsabilidade de representar as pessoas numa Romaria que é tão nossa", disse Salomé Silva, residente em Darque, Viana do Castelo.

Além do cartaz, foi hoje lançada também a plataforma "Memórias da Romaria", arquivo documental das festas, que, segundo o presidente da Comissão Executiva, Parente da Cruz, "alia os quase 250 anos de tradição com a contemporaneidade".