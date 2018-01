Quatro feridos em acidente na Nacional 202 entre Viana e Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:52 Facebook

Um acidente envolvendo dois veículos ligeiros de passageiros, provocou, esta segunda-feira, cerca das 9 horas, quatro feridos leves e obrigou, inicialmente, ao corte total, durante as operações de socorro, da Estrada Nacional 202, entre Viana do Castelo e Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a circulação rodoviária já foi, entretanto, retomada numa das vias e está a realizar-se de forma alternada e lenta.

As vítimas foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

No local estiveram Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e de Ponte de Lima, com quatro ambulâncias e oito operacionais. A GNR tomou conta da ocorrência.