Quatro feridos em acidente rodoviário em Viana do Castelo

Quatro feridos, sendo que um deles teve de ser encarcerado, foi o resultado de um acidente rodoviário ocorrido esta noite, cerca das 19.36 horas, na freguesia de Mujães, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 305, que teve de ser cortada devido ao sinistro.

Todas as vítimas foram tranportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Prestaram socorro as corporações de Bombeiros Municipais e Voluntários, VMER e SBV de Viana, e a Cruz Vermelha de Neiva, com um total de 21 operacionais. A GNR tomou conta da ocorrência.