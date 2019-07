Quatro feridos em colisão de três viaturas em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro feridos, dois deles graves, foi o resultado de uma colisão hoje, cerca das 14.33 horas, envolvendo três veículos na Estrada Nacional 203, em Subportela, em Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Municipais de Viana, um veículo embateu noutros dois que se encontravam na berma da estrada a "dar um encosto de bateria". Uma das vítimas ficou sob as viaturas.

As quatro vítimas foram transportadas para o hospital da ULSAM em Viana.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foram mobilizados para o local 10 operacionais com três viaturas das corporações de Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo.