Quatro pessoas hospitalizadas após incêndio em apartamento

Um incêndio urbano, esta quinta-feira, às 7.49 horas, na Rua Cidade de Riom, em Viana do Castelo, provocou quatro feridos.

Segundo o Comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, António Cruz, o fogo provocou danos na cozinha de um apartamento e os habitantes tiveram de ser transportados para o hospital local, devido a intoxicação por inalação de fumo.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o incêndio terá tido origem numa panela e encontra-se extinto.

Cerca de uma hora depois os meios ainda estavam no local, envolvendo nove operacionais com duas viaturas, dos Bombeiros Municipais de Viana. E a viatura de Suporte Básico de Vida (SBV) do hospital de Viana.