Quim Barreiros, Bezegol e Rosinha na queima de Viana do Castelo

A Semana Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai decorrer entre as próximas sexta (17) e quinta-feira (23), com Quim Barreiros, Rosinha e Bezegol como principais atrações musicais.

A queima vianense deste ano tem como novidades principais a mudança de local dos concertos, da Praia Norte para os jardins do Forte Santiago da Barra, e a promoção medidas de sustentabilidade ambiental.

Bezegol atua na noite de sábado (dia 18), Rosinha na segunda-feira (20), dia dedicado à Escola Superior Agrária, em Ponte de Lima, e Quim Barreiros no último dia, 23 de maio. O cartaz musical apresenta ainda Plutónio, John Diaz, Pedro Pereira, Deejay Telio, Krash, Olga Ryazanova, Groove Addiction, Luís Canossa, Kalhambeke, Mayze x Faria, Karetus, Víktorsoul, Supa Squad, Fábio Gonçalves, Insert Coin, Pedro Pagodes e as tunas feminina do IPVC, Tunice, e Hinoportuna, Tesa e Tunesa.

Segundo o presidente da Federação Académica do IPVC, Ivo Silva, a queima de Viana realiza-se com a promessa de que "por cada dez copos vendidos uma árvore será plantada". A ação será promovida em parceria com o Horto Municipal de Viana do Castelo.

Destaque ainda para o Cortejo Académico na tarde de quarta-feira, dia 22, que este ano terá como tema "Filmes".