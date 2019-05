Raspadinha dá 1500 euros por mês durante seis anos em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:30 Facebook

Uma raspadinha Super Pé de Meia deu um prémio de 1500 euros por mês durante seis anos (108 mil euros no total) a homem de Viana do Castelo.

O afortunado jogou na pastelaria Londrina, no Largo de S. Domingos no centro da cidade, há cerca de uma semana. Joaquina Dias, proprietária do estabelecimento, afirma que foi "maior prémio de raspadinha" que alguma saiu naquela casa. Superior só um de lotaria de 250 mil euros sorteada em 2007.

No último Natal, um sem-abrigo ganhou ali 20 mil euros também numa raspadinha. "Esta é uma casa feliz a dar prémios. Nós estamos cá para os dar. Agora só falta sair o primeiro prémio do Euromilhões. E deve estar aí a aparecer", garante Joaquina.