Recolha de resíduos orgânicos chega à zona urbana de Viana

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) vão avançar com recolha de resíduos orgânicos alimentares na zona urbana do município.

Vão ser instalados 480 contentores no espaço público e distribuídos 22 mil baldes aos habitantes, para separação dos bioresíduos. Será a segunda fase do projeto "Viana Abraça", depois de num primeiro momento ter sido implementada a recolha nas zonas rurais. A iniciativa avançará agora nas freguesias urbanas de Areosa, Darque, Meadela, Monserrate e Santa Maria Maior.

Em breve, a equipa do "Viana Abraça" irá fazer a entrega porta a porta de baldes domésticos. A recolha nos contentores públicos, será efetuada por duas viaturas.

Tal como na primeira fase do projeto, que começou em julho do ano passado com a distribuição de cinco mil kits de compostagem, a iniciativa terá, segundo a Câmara Municipal de Viana do Castelo, "um benefício social associado". "Por cada euro poupado com a separação de resíduos orgânicos, a Câmara doará outro euro a instituições sociais do município", anunciou a autarquia.