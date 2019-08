REN e EDP Renováveis pagam meio milhão de euros aos pescadores de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:40 Facebook

A Rede Elétrica Nacional (REN) e a EDP Renováveis vão pagar meio milhão de euros a 28 barcos de pesca local de Viana do Castelo, para compensar eventuais prejuízos causados pela central eólica WindFloat.

O acordo foi fechado esta segunda-feira, ao fim de três semanas de negociações com a comunidade piscatória que reclamava o aumento do valor inicial de 200 mil euros. Os pescadores ameaçavam não participar amanhã na Procissão ao Mar das festas da Senhora d'Agonia, caso não vissem satisfeitas as suas reivindicações.

Além das compensações de 500 mil euros, a repartir pelas 28 embarcações, deverão também ser disponibilizadas contrapartidas relacionada com "a melhoria das condições operacionais" dos pescadores. "Sentimo-nos satisfeitos com aquilo que conseguimos e com futuras regalias que poderemos vir a ter.

Pedimos que o valor chegasse aos 500 mil euros, minimamente. Se me perguntar se foi bom, digo que não, mas dentro do possível foi um acordo satisfatório para todos", declarou António Coimbra, porta-voz dos pescadores. Referindo quanto à Procissão ao Mar: "Tomamos essa posição de força, porque de certa maneira empurraram-nos para isso. Foi a única maneira de chamar a atenção das entidades políticas dos nosso país. Vamos satisfeitos, como sempre, acompanhar a nossa padroeira".

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, que intermediou as negociações, via Secretário de Estado das Pescas, disse: "Tivemos aos final da tarde a confirmação da disponibilidade da REN e da EDP Renováveis. Fechamos o acordo. É uma boa notícia. Conseguimos ter uma compensação justa para os pescadores que tem ali [na zona de colocação de um cabo submarino do WindFloat] o seu espaço de trabalho". Segundo o autarca, a REN assegurará 400 mil euros e a EDP Renováveis 100 mil.