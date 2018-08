Romaria d'Agonia com "grandes alterações" e cartaz da prata da casa

Ana Peixoto Fernandes 30 Maio 2018 às 20:13 Facebook

O cartaz das festas d'Agonia de Viana do Castelo, que este ano vão decorrer de 17 a 20 de agosto, tem rosto e autoria de designers daquele concelho.

Sara Costa e Helena Soares, que já em 2014 tinham sido autoras do cartaz da romaria, foram as vencedoras do concurso, que este ano acolheu 65 propostas oriundas do Brasil, Luxemburgo e de vários pontos de Portugal. Maria João Soares de 23 anos é a Mordoma da festa. Residente em Santa Marta de Portuzelo, estuda Psicologia na Universidade de Coimbra.

"Não foi muito difícil a escolha, embora houvesse propostas muito boas. Ficamos muito contentes quando, revelado o anonimato, soubemos que as designers e a Mordoma eram de Viana do Castelo", declarou a vereadora da Cultura, Maria José Guerreiro, esta quarta-feira, durante a apresentação do cartaz festivo.

Aquela responsável anunciou duas "grandes mudanças" na programação tradicional da romaria. O Desfile da Mordomia, um dos primeiros e grandes números das festas, que sempre se realizou de manhã, passa, este ano, para a tarde. Realiza-se sexta às 16 horas, segundo a vereadora, "para permitir também que as pessoas que vêm de fora, tenham tempo para vir e assistir".

A vereadora anunciou também que a Serenata, que costuma encerrar as festas, passa este ano para o penúltimo dia, domingo, 19. Este ano também as festas assinalam os 50 anos da Procissão ao Mar.

O primeiro-ministro, António Costa, deverá participar na "noite dos tapetes" da Ribeira, que antecede a procissão fluvial e marítima. O autarca de Viana, José Maria Costa, adiantou também que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi convidado a participar na celebração do meio século da Procissão em honra de Nossa Senhora d'Agonia, padroeira dos pescadores.