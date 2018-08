Romaria d'Agonia com maior número de Mordomas de sempre

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 23:01 Facebook

O Desfile da Mordomia das festas da Senhora d'Agonia deste ano vai integrar 636 mulheres. Um número recorde, segundo informação divulgada esta terça-feira pela VianaFestas, a associação promotora da romaria que se realiza de 17 a 20 de agosto. Em 2017 o desfile, um dos números mais aclamados das festas, contou com a participação de mais de 500 mordomas, mas há muito que não atingia tão elevada participação.

"Pela primeira vez, as inscrições para o Desfile da Mordomia foram feitas através de uma plataforma online, o que permitiu perceber que a idade que garantiu o maior número de inscrições foram os 16 anos, demonstrando o facto de a rainha das romarias ser, cada vez mais, uma festividade que atrai a juventude", revela a VianaFestas. Adiantou também que as mordomas deste ano são oriundas de Portugal, de França, Luxemburgo, Reino Unido e Brasil, sendo que de território nacional "participam mulheres de nove distritos: Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu".

A maioria envergará o Traje à Vianesa da Ribeira Lima Vermelho (120), a seguir o de Mordoma Preto (110), o de Morgada (56), Mordoma Preto com Casaca e à Vianesa de AreosaVermelho (50), e o à Vianesa de Geraz do Lima (41).

O Desfile da Mordomia acontece na tarde de sexta-feira, pelas 16 horas. A VianaFesta estima que Romaria d"Agonia 2018 leve "nos quatro dias da festa, cerca de um milhão de pessoas a Viana do Castelo