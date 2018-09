Sapadores impediram fogo e salvaram criança em Viana do Castelo

Idalina Casal Ontem às 23:08 Facebook

A rápida intervenção de uma equipa de sapadores florestais terá sido determinante para que um incêndio não tomasse proporções alarmantes numa habitação em S. Lourenço da Montaria, Viana do Castelo, esta quarta-feira.

O fogo, que terá sido causado por uma fritadeira, causou, contudo, ferimentos ligeiros, por inalação de fumo, na dona da casa, uma mulher com cerca de 40 anos, que foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.

O alerta para um incêndio urbano no lugar de Trás-Âncora foi dado às 18.48 horas e dava conta de que haveria uma criança presa dentro da habitação quando o fogo deflagrou. No entanto, quando os meios dos bombeiros chegaram ao local, o fogo já estava extinto e a criança já estava fora da casa e a salvo, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo.

Prestaram socorro os bombeiros voluntários e municipais de Viana do Castelo e também da corporação de Vila Praia de Âncora, num total de 15 elementos apoiados por cinco veículos e a GNR.