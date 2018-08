Seis mil salmões juvenis lançados ao rio Minho

Ana Peixoto Fernandes 04 Maio 2018 às 18:49 Facebook

Foram lançados ao rio Minho, na manhã desta sexta-feira, cerca de seis mil salmões juvenis, numa nova ação de repovoamento das que vem sendo realizadas há vários anos pela Junta da Galiza e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A operação, por norma executada com auxílio da Polícia Marítima de Caminha e Comandancia Naval del Miño, contou também com a participação de representantes de associações de pescadores e do Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira.

Segundo o Comandante do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, apesar deste tipo de ação de repovoamento da espécie, que está identificada como sendo uma em risco de extinção no Minho, juntamente com o sável, já se realizarem "há cerca de cinco anos, foi a primeira vez que envolveu tantas entidades".

Já em 2017, as autoridades marítimas galegas e portuguesas, tinham largado no rio Minho 7200 novos salmões. Para realização de um estudo sobre a espécie, aqueles salmonídeos são injetados com "uma espécie de chip que permite reconhecê-los mais tarde, depois de terem ido para o mar onde crescem e, caso sobrevivam, regressem ao rio para a desova".

Estima-se que cada salmão sobrevivente produza "entre quatro a cinco mil ovos".