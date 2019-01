Simulação de queda de avião da Força Aérea agita Viana do Castelo

Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um treino militar, com um Hércules C 130 da Força Aérea Portuguesa, acionou, esta sexta-feira, meios de socorro a acidentes aeronáuticos de vários corpos de bombeiros, causando "alguma agitação" na população do Alto Minho.

Em declarações à agência Lusa, o primeiro Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues, adiantou que o exercício "causou alguma agitação nas populações de alguns concelhos como Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Paredes de Coura, com relatos de um avião a sobrevoar a região a muito baixa altitude".

O responsável pela proteção civil no distrito de Viana do Castelo referiu "terem sido acionados os procedimentos próprios de um acidente aeronáutico, entretanto suspensos".

"A Força Aérea, ao ter conhecimento de que tinham sido desencadeados esses procedimentos, informou o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), que nos comunicou que se trataria de um exercício militar", explicou Marco Domingues.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães disse ter tido "necessidade de, através das redes sociais, fazer um esclarecimento à população, tantas foram as chamadas que caíram no quartel alertando para a eventual queda de um avião".

"As pessoas ficaram alarmadas com um avião daquele porte a voar tão baixo e com o barulho ensurdecedor que o avião daquele tamanho faz", explicou.

Filipe Guimarães acrescentou que o alerta para "um acidente aéreo, com queda de um Hércules C 130 da Força Aérea Portuguesa", chegou à corporação, cerca das 10.30 horas, "primeiro via 112 e depois pelo CDOS de Viana do Castelo".

"Acionámos de imediato duas viaturas, com cinco operacionais para a zona da União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Giela e Arcos São Paio), zona urbana do concelho, para localizar colunas de fumo, que não conseguimos identificar. Quando preparava um novo reforço, com mais duas viaturas fomos informados de que se tratava de um exercício militar", especificou.

O responsável adiantou que "foram ainda acionados os corpos de bombeiros de Ponte da Barca e Monção".

"Na realidade foi avistado um avião militar a sobrevoar Arcos de Valdevez a baixa altitude e a largar um imenso fumo negro. Desconhece-se se houve falta de uma comunicação prévia da realização do referido exercício por parte dos promotores ou se isto também serviu para testar a nossa operacionalidade a nível local e distrital. Importa esclarecer a população que, nada de grave aconteceu e que se tratou apenas de um exercício simulado", escreveu Filipe Guimarães na publicação efetuada na sua página pessoal no Facebook.

Contactada pela Lusa, a Força Aérea escusou-se a comentar a situação.