Sindicato denuncia "perseguição e assédio" a mulheres na Misericórdia de Monção

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) acusa a Santa Casa da Misericórdia de Monção de "perseguição, assédio, pressão, incumprimento da lei e repressão aos trabalhadores da instituição, maioritariamente mulheres".

As acusações dirigidas ao vice-provedor, Armindo Pontes, foram, esta quinta-feira, tornadas públicas através de um comunicado e serão alvo de uma ação de Denúncia Pública, marcada para o próximo dia 29, em frente às instalações da instituição.

"Três trabalhadoras estão de baixa médica psiquiátrica devido à perseguição que lhes tem sido feita, inclusive com despromoção da função de encarregadas, não pagamento do subsídio de turno (25% do salário) e transferência para funções de apoio domiciliário ou outras de níveis mais baixos", acusa o CESP, referindo: "Tudo sem quaisquer fundamentos, apenas como retaliação por não cederem aos seus ataques, tudo em total desrespeito pela lei e pelos direitos dos trabalhadores".

Aquele sindicato relata ainda uma alegada situação de um trabalhador que "sofreu tentativa de despedimento, com base em falsas acusações, que foi considerado ilícito com a intervenção do CESP, tendo o trabalhador ganho o processo e vai ser reintegrado". E concluiu que já requereu, em agosto de 2017, a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), "não tendo ainda obtido qualquer resposta por parte desta". Pelo que, no dia 29, irá "alertar a opinião pública e exigir a intervenção imediata das autoridades competentes (ACT e Ministério do Trabalho) para pôr fim às ilegalidades que ocorrem na instituição".

O JN tentou, sem êxito, até agora, contactar o vice-provedor da Misericórdia de Monção.