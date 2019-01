Sindicato protesta junto a residência sénior de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:49 Facebook

Uma ação de protesto do Sindicato da Hotelaria do Norte juntou, esta quarta-feira, cerca de 30 dirigentes sindicais à porta da residência Bellavida de Viana do Castelo.

A ação, em que não participaram trabalhadores da empresa, teve por objetivo protestar contra o incumprimento da contratação coletiva naquela residência privada.

Segundo o dirigente sindical Francisco Figueiredo, estão em causa "mais de 50 trabalhadores" que, ao não lhes ser aplicada a contratação coletiva, se vêem prejudicados com "diferenças salariais que podem ir dos 50 aos 100 euros".

O sindicalista afirma que "a Autoridade para as Condições do Trabalho tem a mesma opinião de que a empresa deve aplicar a contratação coletiva em relação aos cuidados continuados, de hospitalização privada, e de alojamento de hotelaria".

"Estamos a protestar para que a empresa ganhe vergonha e cumpra com os direitos dos trabalhadores", disse.

O JN tentou contactar a administração da referida residência, mas sem sucesso, até ao momento.