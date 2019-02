Hoje às 16:33 Facebook

Mais do que um resistente, José Felgueiras admite ser "teimoso" por "insistir" em manter abertas as portas da "única" loja de discos do comércio tradicional de Viana do Castelo que, em outubro, completará 44 anos.

Numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade, a Galáxia, que "nos períodos fortes das férias dos emigrantes ou no Natal" chegou a empregar sete pessoas, continua a resistir à era digital, mas agora apenas com o proprietário.

