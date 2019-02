Trabalhador de 60 anos em estado grave após cair de telhado em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:11 Facebook

Um trabalhador da construção civil, com 60 anos, ficou em estado grave, esta sexta-feira, ao cair de um telhado em Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Municipais de Viana, a vítima estaria "a pintar um telhado num prédio com dois andares e caiu para outro telhado num patamar inferior, para um prédio com um piso", cerca das 16.54 horas, na Avenida Rocha Paris.

O homem foi resgatado por meios daquela corporação, cinco operacionais com uma viatura, através de uma operação de salvamento em grande ângulo. Foi depois transportado para o hospital de Viana do Castelo, pelos Bombeiros Voluntários de Viana, que mobilizaram para o local sete operacionais com duas viaturas. Também prestou socorro a SIV de Ponte de Lima.

A PSP tomou conta da ocorrência.