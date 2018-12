Hoje às 18:43 Facebook

A organização da tradição do moscatel com banana, em Viana do Castelo, conhecida como o bananeiro, espera este ano uma nova enchente, na véspera de Natal, em frente ao Museu do Traje, na Praça da República.

Relançada em 2016, pelo terceiro ano consecutivo pelo Santa Luzia Futebol Clube, o costume foi realizado durante 60 anos pela casa Riolanda, situada naquela zona da cidade e, entretanto, encerrada por morte da proprietária.

