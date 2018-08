Três ministros agacharam-se para ajudar povo da Ribeira de Viana a fazer tapetes de sal

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 01:12 Facebook

Três ministros visitaram, este domingo à noite, a Ribeira de Viana do Castelo, onde as gentes locais estarão nas ruas até de manhã, a confecionar tapetes de sal e flores. Trata-se de uma tradição com 50 anos, que antecede um dos maiores momentos de fé e devoção das Festas da Senhora d'Agonia, a Procissão ao Mar.

Os Ministros da Educação,Tiago Brandão Rodrigues, Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e da Cultura, Luís Castro Mendes, agacharam-se (Castro Mendes até ajoelhou) e sujaram as mãos para ajudar o povo a espalhar no chão o sal de cores vivas.

"Tanto ministro a trabalhar. Vai sair daqui uma obra!", exclamou Miguel Lima, líder da equipa da rua Góis Pinto, enquanto ajudava o Ministro da Cultura a calçar luvas de látex para dar uns retoques no tapete em construção. E depois ajudou-o a ajoelhar. A alguém que brincou com ele a perguntar: "Então pôs o ministro de joelhos?", respondeu: "Azar da vida, eu também não estou?.

Depois de participar, Castro Mendes, disse: "É a primeira vez que venho e estou muito entusiasmado. Todas estas tradições das festas d'Agonia são emocionantes. E esta tradição dos tapetes da Ribeira é muito bonita. Faz-me lembrar na minha infância, os tapetes de flores que se faziam nas ilhas dos Açores". Sobre a ajuda que deu, comentou: "Foi simpático procurar ajudar com alguma falta de jeito e de joelhos, mas ali os colegas mais novos, como o Tiago Brandão Rodrigues e João Pedro Matos Fernandes, compensam".

O Ministro da Educação mostrou-se sempre muito ativo e interativo com as gentes locais. Foi o quinto ano que ajudou na confeção dos tapetes. "Sempre fui do povo e, por isso, agacho-me com vontade de ajudar e de poder participar no grande trabalho e sacrifício deles, que nos convidam. Nós vimos para interagir um bocado com eles e dar-lhe força para a noite longa que vão ter", disse Tiago Brandão Rodrigues.

O labor até ao sol nascer cobrirá cinco ruas e uma alameda da Ribeira, com desenhos com motivos religiosos e marítimos, com cerca de 30 toneladas de sal tingidos a cores garridas. Uma das ruas, Largo Infante D. Henrique, recuperou a tradição de há 50 anos, de, em vez de sal, decorar o chão com flores. E a rua Frei Bartolomeu dos Mártires dedicou o seu tapete à Senhora d'Agonia, desenhando-a no piso com um manto a cobrir a sua extensão.

Esta última teve a ajuda ativa dos ministros, que visitaram a Ribeira acompanhados pelo presidente da Câmara de Viana e seu executivo. "Vim para meter as mãos na massa. Não foi para ver. Já há dois anos estive aqui. Tenho o que jeito que tenho. Pouca prática, mas acho que dizemos todos aqui um bom trabalho", declarou o Ministro Matos Fernandes.

A Procissão ao Mar vai realiza-se na tarde desta segunda-feira. O andor da Senhora d'Agonia será este ano levado ao rio e ao mar a bordo da embarcação "Sempre em frente". E no regresso, pisará os tapetes de sal.