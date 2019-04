Três municípios unidos para classificar a Serra d'Arga como Área Protegida

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:18 Facebook

Os municípios de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo apresentaram esta terça-feira os resultados da primeira fase de um projeto designado "Da Serra d'Arga à Foz do Âncora", com o objetivo final de classificar aquele território como Área Protegida.

O projeto intermunicipal implicou já um estudo de cerca de 4500 hectares, entre o vale do Âncora e o maciço serrano, que incluiu levantamento das espécies existentes.

Foram identificadas 1124 espécies de flora, entre as quais uma raridade em Arga de Cima (Caminha), a Scrophularia bourgaeana. Segundo informação divulgada esta terça-feira, uma planta que "apenas tinha sido observada uma única vez em Portugal no vale do Ramiscal, na serra do Soajo, há 40 anos e, por isso, pensava-se que provavelmente estaria extinta em território nacional". Identificadas foram ainda 126 aves, 10 anfíbios, 12 répteis, 23 mamíferos não voadores e 10 voadores, e cinco espécies de peixes, além de 60 elementos geológicos.

A sessão de divulgação do projeto incluiu o lançamento da logomarca do projeto e a disponibilização ao público de informação sobre o território: uma aplicação móvel para acompanhamento dos seis trilhos pedestres existentes, cinco brochuras temáticas (Paisagem e Cultura, Trilhos Pedestres, Flora, Fauna e Geologia) em português e inglês, vídeos e o website.

"É o início de um grande projeto. Os próximos passos são uma promoção muito forte da Serra d'Arga e reunir condições para que a possamos classificar o mais breve possível como Área Protegida", declarou o autarca de Ponte de Lima, Vitor Mendes, referindo: "Acho que temos todas as possibilidades de criar essa área de âmbito local e regional. Vale a pena acreditar".

Para o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, a iniciativa é o "começar de um caminho de valorização da Serra d'Arga". E o vereador do Ambiente da Câmara de Viana do Castelo, Ricardo Carvalhido, considerou aquele território "a galinha de ovos de ouro do Alto Minho". "Na Serra d'Arga reside um património fantástico, natural, biológico e geológico, e o trabalho que hoje foi apresentado vai permitir dar os passos para uma classificação que é o que pretendemos os três municípios", concluiu.