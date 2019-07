Turismo e desportos de Natureza "vão trazer sucesso" ao Porto e Norte

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:46 Facebook

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) considerou, esta quarta-feira, que o turismo e desportos de Natureza são atividades que "vão trazer sucesso à região". Descreveu um cenário de "grande crescimento" no número de empresas do segmento e de procura de turistas estrangeiros e tempo de estadia.

Luís Martins, falava durante a apresentação do Outdoor Sports Euro'Meet, que decorre de 24 a 26 de setembro em Viana do Castelo. O evento terá como oradores 30 especialistas de 11 países europeus e incluirá, além de conferências e outras atividades dentro de portas, o usufruto pelos participantes de 16 experiências desportivas no território.

"Sabemos que esta é uma área em grande crescimento e, se já é em grande crescimento hoje, (...) num futuro muito próximo mais vai trazer sucesso à região", declarou o presidente do TPNP, evidenciando o potencial de negócio de "tudo o que permite colocar o turista em contacto com a Natureza" e sublinhando a "grande explosão nos últimos cinco/seis anos, do número de empresas relacionadas com aquele segmento".

O responsável aludiu ainda a um grande aumento da procura de atividades turísticas e desportivas ao ar livre e do tempo de estadia. "Não imaginava, mas neste momento, em atividades como o surf e noutras atividades náuticas, há procura o ano todo. É importante porque começa a resolver-se o problema da sazonalidade e, por outro lado, como é gente que vem de destinos como o Norte da Europa, não é visita de fim de semana. Por isso está a aumentar a estada média na região", declarou Luís Martins, destacando, como exemplo do crescimento do setor da animação nesta área, a possibilidade de visitar as gravuras de Foz Coa, num passeio de canoagem.

Deficit de profissionais na animação turística

O diretor da Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) revelou que aquele estabelecimento de ensino "forma, nessa especialidade (turismo e desporto de Natureza), todos os anos 30 novos alunos, que saem para trabalhar em empresas do Alto Minho".

"O que temos vindo a notar há vários anos é que a sua atividade tem aumentado exponencialmente e o dado mais concreto que temos sobre isso é que os nosso alunos têm empregabilidade completa", disse, sublinhando que, mais do que emprego pleno, há já "um deficit de pessoas habilitadas para trabalhar porque as empresas trabalham cada vez mais de forma profissional e muito com público que vem do estrangeiro".

Estas temáticas serão alvo de debate no Euro"Meet de Viana do Castelo, com a presença de oradores do Reino Unido, Bulgária, Alemanha, Portugal, França, Espanha, Martinica, Dinamarca, Irlanda, Bélgica e Suécia.

Do comité organizador do evento, fazem parte a Câmara Municipal de Viana do Castelo, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e o Surf Clube de Viana. O certame coincide, no dia 23 de setembro, com a abertura oficial em território português da Semana Europeia do Desporto, promovida pela Comissão Europeia.