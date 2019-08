Varredora encontrou dinheiro e ouro na rua e devolveu ao proprietário

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria de Jesus Moreira, 59 anos, natural de Perre, Viana do Castelo, varredora há seis nas ruas de Viana, vai receber um louvor dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSB) por ter devolvido ao proprietário valores encontrados na rua.

Estavam numa caixa, no chão, na zona do Cabedelo, em Darque. No interior havia perto de quatro mil euros em dinheiro, um brinco de ouro e ainda um talão de ourivesaria com contacto telefónico.

Maria de Jesus tomou a iniciativa de ligar e, após algumas tentativas, conseguir chegar ao proprietário, que veio a saber que tinha perdido aqueles valores, na noite de 19 para 20 de agosto.