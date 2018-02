Venda de aço dos antigos Estaleiros de Viana já rendeu 5,3 milhões de euros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

A Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) vendeu, esta quinta-feira, 2271 toneladas da antiga empresa, encerrada em abril de 2014, por 740 mil euros.

A firma, em liquidação, tem vindo a realizar um ciclo de operações para colocar no mercado as chapas de aço que estavam parqueadas nas antigas instalações dos ENVC, entretanto subconcessionadas à West Sea do grupo Martifer.

Aquele material foi adquirido em 2013 e 2014 para construção de dois navios asfalteiros para a Petróleos da Venezuela, uma encomenda que acabou por cair por terra, após fim do estaleiro como empresa pública.

Com a operação de venda, agora concretizada, segundo informação da Comissão Liquidatária da ENVC, "no espaço de três meses, foram vendidas 14 507 toneladas de aço, permitindo um encaixe financeiro de 5,3 milhões de euros". E restam ainda, por alienar, "2125 toneladas de aço de perfis para a indústria naval ".