Vendidas mais 3350 toneladas de aço dos Estaleiros de Viana

Os Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), em liquidação desde o encerramento da empresa em abril de 2014, anunciaram este sábado a venda de 3350 toneladas de aço por um milhão de euros.

Segundo nota de imprensa divulgada ao início da noite, os ENVC informam que "esta operação de venda surge na sequência do leilão realizado em dezembro que permitiu a alienação de 8 mil toneladas de chapas de aço, correspondendo a uma receita superior a 3,1 milhões de euros". E anunciam novo leilão para o próximo dia 22 (nas instalações da EMPORDEF, em Lisboa), para alienação do aço remanescente, num total de mais 4400 toneladas de chapas e perfis de aço.

Em causa está material adquirido pela empresa, quando ainda ativa, para construir dois navios asfalteiros para a Petróleos da Venezuela. Uma encomenda que acabou por nunca ser concretizada, ficando o aço parqueado nas antigas instalações dos ENVC, agora subconcessionadas à West Sea (grupo Martifer).

A efetivar-se com êxito o próximo leilão, refere a empresa no mesmo comunicado, "estaremos perante uma das maiores operações de venda de aço realizadas no curto espaço de dois meses, envolvendo 15 700 toneladas e um encaixe financeiro superior a 5 milhões de euros". E conclui: "Esta venda é considerada pela EMPORDEF - holding do setor empresarial da Defesa Nacional e acionista da ENVC - uma operação de enorme sucesso que permite amortizar empréstimos contraídos pela ENVC, mitigando a dívida dos Estaleiros ao acionista, ao mesmo tempo que acelera o processo de liquidação da ENVC".