Verão em Viana com duas viaturas 4x4 e 38 nadadores a vigiar praias

Duas viaturas 4x4, uma delas com paramédico a bordo, e 38 nadadores-salvadores estão a operar, este verão, na vigilância de praias em Viana do Castelo.

O dispositivo manterá vigiadas as zonas balneares de Afife, Arda, Paçô, Carreço, Praia Norte, Argaçosa (Barracão dos touros), Foz do Lima (junto bar Aquário), Cabedelo, Luziamar, Rodanho, Amorosa norte e Amorosa sul (praia acessível a pessoas de mobilidade reduzida), e Castelo de Neiva.

Segundo Ricardo Santos, que gere a associação de nadadores-salvadores Coordenada Decimal, responsável pela equipa, além de uma viatura 4x4 do projeto "Sea Watch" do ISN, está no terreno uma outra pertencente à associação com uma tripulação de dois elementos. A mesma operou na época balnear de 2018, tendo percorrido um total de "10255 quilómetros", ao longo de 1233 horas de 137 dias de trabalho. Além disso, a associação opera ainda com uma embarcação de pequeno porte, uma moto 4 (margem sul e rio Lima).

No ano passado, operaram, entre 1 de maio e 15 de outubro, 41 nadadores nas praias de Viana do Castelo. Segundo balanço da associação, registaram-se 92 ocorrências e foram efetuados 19 resgates na água, 46 salvamentos em terra "com gravidade", e 27 ocorrências "muito graves com "evacuação das vítimas para hospital".