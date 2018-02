Enchente em Viana para ver "casal sensação" no desfile de Carnaval

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 18:46 Facebook

O cortejo de Carnaval de Viana do Castelo contou este ano com um fator de atração extra: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão.

Os dois atores que vivem uma história de amor na telenovela "A Herdeira" da TVI, e supostamente também na vida real, atraíram milhares de pessoas para as principais ruas da cidade. E nem precisaram aparecer fantasiados para provocar o furor da multidão.

Vestidos "à civil", desfilaram à cabeça do desfile, dançando, lançando serpentinas e distribuindo simpatia, acenos, beijos e até selfies e autógrafos aos que se atreveram a trepar para o carro alegórico. Houve quem na multidão gritasse pedindo ao casal sensação que trocasse beijos, mas em nenhum momento os atores quebraram a postura descomprometida.

"Guerrearam" lançando confetes um ao outro e, num momento em que Kelly ia sendo "engolida" por fãs, foi Lourenço quem a "salvou" da confusão, mas mantiveram sempre uma distância de "segurança".

A beleza da atriz foi o que mais suscitou comentários entre os muitos que a admiravam à passagem. "É mesmo linda o raio da rapariga", comentava uma mulher, acenando um adeus para a jovem que não se cansou de lançar beijos e fazer poses para o exército de telemóveis que se levantavam no ar à passagem dos "reis do Carnaval" de Viana. Na multidão, destacavam-se principalmente muitas crianças e adolescentes.

Kelly Bailey com 19 anos e Ortigão com 28, protagonizam as personagens Luz e Vicente Villalobos em "A Herdeira", que está a ser gravada em grande parte em Viana do Castelo, desde o verão passado, e cuja segunda temporada da telenovela estreia esta segunda-feira.

Os atores saíram do desfile escoltados pela polícia tal era o entusiasmo das pessoas.

O Carnaval de Viana do Castelo, conhecido por "carnaval trapalhão" por viver muito do improviso, apesar da organização a cargo da Câmara Municipal, incluiu ainda vários carros alegóricos de associações e instituições locais.