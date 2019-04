Viana abre Semana Europeia do Desporto em setembro

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:51 Facebook

O ministro da Educação anunciou, esta segunda-feira, que Viana do castelo foi a cidade escolhida para a realização do evento de abertura da Semana Europeia do Desporto, em setembro.

Segundo Tiago Brandão Rodrigues, "a nova iniciativa europeia, que tem três anos e se tem multiplicado em 37 países, com mais de 50 mil eventos e doze milhões de participantes", encontra-se num momento de expansão a nível nacional.

"Portugal está a crescer, vai ter este ano, seguramente, mais de um milhar de eventos do que teve no ano passado, e será aqui em Viana do Castelo, no dia 22 de setembro, que se dará início a essa Semana Europeia do Desporto. Basicamente será a abertura oficial das muitas centenas de eventos que vamos ter por todo o país", declarou Tiago Brandão Rodrigues, que esta manhã presidiu ao lançamento de obras de reabilitação da Pousada de Juventude local.

A intervenção na estrutura com 20 anos de existência, e que em 2018 atingiu o "número recorde" de 13 mil dormidas, representa um investimento de 120 mil euros, partilhado pela Movijovem e pela Câmara Municipal. Através da parceria entre as duas entidades, foi também lançado esta segunda-feira Cartão Jovem Municipal de Viana do Castelo.

Numa cerimónia realizada na Pousada da Juventude vianense, que compreendeu todas as referidas iniciativas, o ministro da Educação entregou ao autarca local, José Maria Costa, a chave de uma antiga residência de estudantes de ensino básico e secundário devoluta, situada no centro da cidade, junto à estação da CP, e que será requalificada para acolher alunos do ensino superior.

Futuramente, poderão ficar alojados naquele espaço, em plena zona urbana, "perto de duas dezenas de estudantes", afirmou Tiago Brandão Rodrigues. Neste âmbito, o governante anunciou a reabertura, a nível nacional, de "quatro Pousadas de Juventude (Guarda, Vila Real, Leiria e Portalegre), para servir de alojamento para o ensino superior".