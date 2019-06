Viana acolhe s evento gratuito de observação de estrelas na praia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:43 Facebook

A Praia Norte junto à cidade de Viana do Castelo vai ser palco, no próximo sábado, de um evento de observação de estrelas.

A iniciativa "Observações do céu com telescópios: Viana à luz das estrelas", vai decorrer entre as 21.30 e as 23.30 horas, com orientação de especialistas do Planetário do Porto. O evento, aberto ao público e de participação gratuita, insere-se no programa do 352º Simpósio da União Astronómica Internacional, que acontece pela segunda vez na sua história em Portugal.

Esta segunda-feira, durante uma apresentação do simpósio e dos dois momentos da sua programação abertos à população, Ricardo Carvalhido, Vereador da Câmara de Viana com as pastas da Ciência e do Conhecimento, desafiou a organização a avançar com um ponto de investigação na Serra d'Arga no Alto Minho. "É uma das duas montanhas costeiras mais altas e possui todas as condições naturais para a investigação científica", argumentou.

Até 7 de junho, estão reunidos no Forte Santiago da Barra, em Viana, 180 especialistas de 24 países. O tema do simpósio, organizado pela União Astronómica Internacional e pelas universidades Nacional Australiana, de Leiden (Holanda) e do Porto (Instituto de Astrofísica), é "Uncovering early galaxy evolution in the ALMA and JWST ERA".

A programação inclui dois momentos abertos ao público: um sarau no dia 7 e a observação de estrelas no dia 8. O sarau nocturno (2 horas) decorrerá no Teatro Municipal Sá de Miranda com a participação da astrónoma portuguesa Teresa Lago e do Miguel Gonçalves, comunicador da rubrica televisiva semanal "A Última Fronteira" da RTP. Estarão ainda presentes os investigadores David Sobral, Catarina Oliveira e Elisabete Cunha.

Na noite de sábado, os telescópios do Planetário do Porto, permitirão ao publico observar, a partir da Praia Norte, o enxame de estrelas Hércules, a estrela dupla Albireo, a nebulosa planetária M57, crateras da Lua e o planeta Júpiter.