Começa esta sexta-feira o primeiro de dois dias do festival Viana Bate Forte com o concerto do músico Salvador Sobral, que, no ano passado, não atuou em Viana do Castelo por razões de saúde.

Esta noite atuam também Gisela João, Bezegol, Manel Cruz, Dead Combo, Mundo Segundo & Sam the Kid, DJ Vibe, Linda Martini, Mishlawi, Oxy Patina, Jorge da Rocha, Ré Menor, Wilson Honrado e 47 Fevereiro. O primeiro concerto tem início às 20h30.

