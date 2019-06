Viana, Caminha e Ponte de Lima vão dificultar exploração de lítio na Serra d'Arga

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, garantiu que o município colocará, em articulação com os vizinhos de Ponte de Lima e Caminha, "todas as dificuldades dentro da lei para evitar a exploração de lítio na Serra d'Arga".

Questionado por um representante de um movimento de defesa da serra, no final da reunião quinzenal do executivo, o também presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, afirmou que, já em 2016, aquela autarquia tinha emitido para a Direção-Geral de Energia e Mina "um parecer muito restritivo à prospeção, dando nota do elevado valor paisagístico e turístico" do território em causa.

"Neste momento estamos em trabalho, nós com Caminha e Ponte de Lima [concelhos abrangidos pela serra], com vista à classificação da Serra d'Arga. Vamos criar todas as dificuldades para que não se faça cá exploração", declarou, acrescentando que, legalmente, não têm instrumentos.

"Estamos a criar outros instrumentos em parceria com as outras câmaras, no sentido de dificultarmos ao máximo, porque entendemos que é mais produtivo a exploração turística e ambiental daquela área, do que propriamente uma exploração de lítio".