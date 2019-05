Viana dá nome a revista para turistas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:01 Facebook

Chama-se Viana e a edição número 1 foi apresentada e vai começar a ser distribuída esta segunda-feira.

O município de Viana do Castelo lançou uma revista turística bianual e bilingue. A publicação, segundo o presidente da Câmara local, José Maria Costa, faz parte "da estratégia de internacionalização de Viana do Castelo".

A revista Viana, com uma primeira tiragem de cinco mil exemplares, é gratuita e de distribuição livre, sendo que a autarquia a pretende fazer chegar às unidades de alojamento daquele concelho e distribuir também em eventos que promovam a cidade como destino turístico.

Com fotografia de Arménio Belo e de António Homem Cardoso, a publicação faz uma espécie de roteiro dos principais pontos de visitação da cidade, incluindo património, alojamento e gastronomia. Promove eventos e inclui ainda textos do embaixador Seixas da Costa, da escritora Marlene Ferraz e do cantor popular Augusto Canário. De acordo com o autarca José Maria Costa, a próxima edição (nº 2) será publicada na temporada Outono/Inverno.