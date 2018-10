Hoje às 16:50 Facebook

O município de Viana do Castelo recebeu, esta terça-feira, o galardão "O Melhor Município para Viver", na categoria Economia.

De acordo com o município, venceu "com o projeto Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica, constituída por sete unidades laboratoriais instaladas nas escolas da sede de agrupamento de Viana do Castelo".

