Viana do Castelo lança carimbo para peregrinos de Santiago

Um carimbo próprio do município de Viana do Castelo para os peregrinos de Santiago de Compostela está disponível a partir desta terça-feira no Centro Interpretativo do Caminho Português da Costa daquela cidade.

Cento e oitenta estudantes de escolas de hotelaria e turismo do Norte de Portugal e da Galiza foram os primeiros a carimbar as suas credenciais.

Numa altura em que o percurso pelo litoral entre o Porto e Santiago não para de bater recordes em termos do número de peregrinos, a Câmara de Viana aposta numa iniciativa, que pretende espalhar a imagem do município pelo mundo.

"É o primeiro carimbo institucional de Viana do Castelo para o caminho", declarou a vereadora da Cultura, Maria José Guerreiro, referindo que foi escolhida esta terça-feira para apresentar o carimbo, aproveitando a passagem de alunos de escolas de Viana, Coimbra, Lamego e Pontevedra, que iniciaram durante a manhã a sua caminhada rumo a Santiago hoje na freguesia de Castelo de Neiva.