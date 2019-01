Viana do Castelo vai ter roteiro de Lojas Memória

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Ourivesarias, pastelarias e um barbeiro entre a meia centena de estabelecimentos com interesse histórico.

Até ao próximo verão, Viana do Castelo deverá ter disponível um roteiro de Lojas Memória. Ourivesarias, pastelarias, lojas de fotografia, artesanato regional e um barbeiro vão ser classificadas. Há estabelecimentos com mais de 100 e 200 anos. A ideia é, segundo o presidente da Câmara, José Maria Costa, "preservar a memória coletiva". O regulamento municipal do projeto já foi aprovado pela Autarquia e vai agora ser submetido a discussão pública durante 30 dias. Segue-se a aprovação pela Assembleia Municipal e depois a classificação dos estabelecimentos. A Câmara identificou cerca de meia centena para iniciar o roteiro, que não será estanque. O JN conta-lhe a história de três das casas históricas.