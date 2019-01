Viana e Caminha recebem Encontro Nacional de Atividades Náuticas em maio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:54 Facebook

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou esta sexta-feira à noite, na Gala do Desporto de Viana do Castelo, a realização, naquele município e no vizinho de Caminha, do 1º Encontro Nacional de Atividades Náuticas do Desporto Escolar, em maio.

Segundo o governante, o evento pioneiro reunirá mais de 400 atletas de todo o país, a competir nas modalidades de vela, canoagem, remo e surf. O encontro incluirá ainda outras disciplinas para experimentação dos participantes.

"O Governo quer homenagear aqui a Câmara Municipal de Viana do Castelo pelo trabalho desenvolvido na área das náuticas. Viana é uma força viva no Desporto. E estamos hoje aqui também a celebrar o que aí vem. Viana do Castelo e Caminha vão receber em breve um evento absolutamente inédito de desporto escolar", declarou o ministro, referindo: "É o desporto de todo o país que vem aqui celebrar as atividades náuticas".

Tiago Brandão Rodrigues falava durante a gala desportiva que homenageou cerca de 160 atletas de 17 clubes daquele concelho, entre os quais Sérgio Maciel, campeão do mundo de maratona de sub-23 em C1. Foram homenageados também cinco campeões europeus, 101 campeões nacionais, 12 campeões universitários e 36 campeões do desporto escolar.

O futebolista Tiago Mendes, ex jogador do Atlético de Madrid, natural de Viana do Castelo, marcou presença no evento enquanto "embaixador do desporto" daquele município.