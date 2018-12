Viana é uma das 10 cidades costeiras mais bonitas de Portugal segundo o Telegraph

Hoje às 18:26 Facebook

Viana do Castelo faz parte da lista das "10 mais bonitas cidades costeiras de Portugal", elaborada pelo "The Telegraph", que afirma que, sendo "rica em mansões opulentas em estilo manuelino, renascentista e barroco, encontra-se num belo cenário no estuário de Lima".

No artigo publicado no seu site oficial, o jornal britânico acrescenta que Viana do Castelo "foi proeminente no século XVI, fornecendo navios e marítimos para as grandes descobertas marítimas de Portugal" e destaca "as ruas sinuosas do centro da cidade" que "levam à atraente praça principal, a Praça da República, dominada pelos Paços do Concelho, em arco gótico", bem como as "excelentes praias que ficam ao norte e ao sul da cidade".

