Viana em festa durante cinco dias na próxima Romaria d'Agonia

A Romaria de Nossa Senhora d'Agonia em 2019 vai prolongar-se durante cinco dias, entre 16 e 20 de agosto.

As festas de Viana do Castelo começam numa sexta-feira e terminam na terça-feira seguinte, mantendo a maioria dos seus principais números nos dias habituais. A exceção vai para o Desfile da Mordomia, que tradicionalmente se realizava na manhã do primeiro dia da festa, mas que já em 2018 passou para a tarde.

Segundo comunicado divulgado esta terça-feira pela VianaFestas, promotora das festividades, a tradição da apresentação dos cumprimentos às autoridades da cidade decorrerá da parte da manhã do dia 16 de agosto, mas o cortejo das mordomas pelas ruas da cidade acontecerá a partir a partir das 16 horas.

"Para conferir maior dinamismo ao desfile e rigor ao momento dos cumprimentos, vamos fazê-los da parte da manhã, na Câmara Municipal, e no fim do desfile ao Digníssimo Bispo da Diocese de Viana, Dom Anacleto Oliveira. Isso tornará o desfile, pelas ruas da cidade, mais fluido e sem paragens até ao Largo de São Domingos", explicou António Cruz, presidente da Comissão de Festas da Romaria de Nossa Senhora d"Agonia.

De acordo com a VianaFestas, a Agonia deste ano contará "com quatro noites de fogo-de-artifício, mantendo o Cortejo Histórico-etnográfico no sábado, a Procissão Solene em Honra de Nossa Senhora d"Agonia no domingo à tarde ou a tradicional Procissão ao Mar e ao Rio na terça-feira, o último dia da festa".

O programa festivo será divulgado nos próximos dias, entre 13 e 17 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa.