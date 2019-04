Viana vai ter 26 capelas abertas ao público na noite de Quinta-feira Santa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:45 Facebook

A tradicional visita às capelas e igrejas de Viana do Castelo, na noite de Quinta-feira Santa, vai este ano contar com 26 templos abertos ao público, incluindo o santuário de Santa Luzia.

Para apoiar as visitas a este último, o elevador que estabelece a ligação entre a cidade e o alto do monte, estará a funcionar, no dia 18 de abril, entre as 20 horas e a meia-noite.

Na cripta da Igreja de Santa Luzia foi construída um novo espaço de culto denominado "Capela da Adoração e Reconciliação". A visita às capelas e igrejas de Viana é um antigo ritual religioso que todos os anos atrai àquela cidade milhares de pessoas.

Os santuários estão abertos entre as 19 horas e a meia-noite, alguns deles pela primeira vez e única no ano. Esta antiga tradição pascal dita que os fiéis visitem um número ímpar de capelas e igrejas, sendo sete o número ideal.